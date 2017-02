Villingendorf (ans). Für die größte Maßnahme in Villingendorf im laufenden Jahr, die Erweiterung der Kinderkrippe um zwei Kleinkindergruppen, die mit annähernd einer Million Euro zu Buche schlagen wird, wurden in jüngster Sitzung des Gemeinderats die ersten Gewerke vergeben. Aus dem Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" des Bundes wurde ein Fachzuschuss in Höhe von insgesamt 248 000 Euro bereits bewilligt. Allerdings gehöre zur Auflage des Bundes, so Kämmerer Michael Hardtmann, dass nach Bewilligung innerhalb von sechs Monaten mit der Maßnahme zu beginnen sei. Mit der Vergabe der Gewerke setze die Gemeinde somit frühzeitig den folgerichtigen Schritt. Die Tragwerksplanung wurde an das Ingenieurbüro Kunzelmann aus Dietingen vergeben, die sanitären Arbeiten an das Planungsbüro Westhauser, die Elektrotechnik an Schnell Ingenieure aus Tuttlingen und die bauphysikalische Beratung an das vRP Ingenieurbüro in Weinheim.