Villingendorf "Goldenen Löschangriff" wiederholt

Villingendorf. Robert Flaig und sein Stellvertreter Arnold Bantle wurden nach jeweils 15 Jahren einstimmig für eine weitere Amtszeit von fünf Jahren in ihren Ämtern bestätigt.

In seinem Kommandantenbericht erklärte Robert Flaig, das abgelaufene Jahr sei ohne spektakuläre Einsätze abgegangen, habe aber den Mitgliedern der Feuerwehr mit ihren 36 Aktiven und 19 Mann in der Alterswehr trotzdem viel Arbeit beschert. Die Truppe habe eine tolle Kameradschaft und Zusammenhalt, man solle sich aber trotz des stabilen Mannschaftsstandes Gedanken über Neuzugänge machen und entsprechende, in Frage kommende Leute ansprechen.

In seinem und dem Bericht von Schriftführer Stefan Sekinger war nicht nur von der Gesamtprobe mit der Führungsgruppe Rottweil die Rede, sondern auch mehrfach vom Erringen des Leistungsabzeichens in Gold. Dafür hatten sich die Mitglieder der beiden Gruppen in 29 zusätzlichen Proben fit gemacht, die meistens am Sonntagvormittag.