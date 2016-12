Villingendorf Die Ruhe vor dem Hallenbau-Sturm ist gar nicht so ruhig

Mithin beläuft sich die Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt zwar auf respektable 330 000 Euro, 100 000 Euro mehr als noch Ende Oktober errechnet, die nackte Netto-Investitionsrate indes reduziert das Bild auf knapp 218 000 Euro. Die hohe Entnahme aus dem Sparstrumpf (1,107 Millionen Euro, somit 100 000 Euro geringer als Ende Oktober kalkuliert) für die Investitionen sei daher unumgänglich, verschone die Gemeinde aber weiterhin vor einer Kreditaufnahme.

Die größeren Maßnahmen umfassen die Sanierung und Optimierung im Schulbereich in Höhe von 80 000 Euro, Architekturleistungen für den Neubau der Mehrzweckhalle in Höhe von 50 000 Euro, die Erneuerung des Mischwasserkanals und der Wasserleitung im Bereich der Rottweiler Straße in Höhe von knapp 355 000 Euro. Darüber hinaus Geld für Grunderwerb für die Erweiterung der Gewerbegebiete Wasen und Dürrenhölzle (350 000 Euro). Und der größte Batzen in Höhe von knapp einer Million Euro für die Erweiterung der Kinderkrippe. An Ausgleichsstockmitteln wurden knapp 370 000 Euro beantragt.

Indes zeige das geburtenreiche laufende Jahr, dass die Entscheidung des Gremiums für ein erweitertes Angebot im Kleinkinderbereich die richtige war, betonte Bürgermeister Karl-Heinz Bucher. Er lobte das "verantwortungsbewusste und solide Werk" und bedankte sich beim Gremium, das einstimmig die Haushaltssatzung verabschiedete, für die "zielgerichteten Beratungen und gute Zusammenarbeit".