Villingendorf Bekannt, berühmt, ein einfacher Mann

Villingendorf. Der Todestag des angesehenen Theologen jährt sich am 20. Oktober zum 100. Mal. Geboren am 30. Oktober 1850, wurde Belser am 2. August 1875 in Rottweil zum Priester geweiht. In ihm vereinte sich Herz und Geist. Dank seiner Fähigkeiten wurde er 1889 auf den Tübinger Lehrstuhl für Exegese und Neues Testament berufen. Ihn interessierte die Quelle der christlichen Theologie, der Originaltext. Damit traf er sich in seinem Anliegen mit der protestantischen Theologie seiner Zeit. Er legte seinen Ehrgeiz darin, die katholische Theologie bei der Erforschung des Neuen Testaments als ein ebenbürtiger Partner ins Gespräch zu bringen.

Persönlich geriet er nicht in Widerspruch zwischen kritisch-wissenschaftlichem Forschen und hingebungsvollem Glauben an seine Kirche und ihre Grundwahrheiten. Diese Erkenntnis trifft Hubert Belser, einer seiner 46 Urgroßneffen und -nichten, dessen Vater als Neunjähriger 1916 bei der Beerdigung das Kreuz getragen hatte, der in den vergangenen Wochen eine Schrift über seinen berühmten Vorfahren verfasst hat.

Er beschreibt Johannes Belser, der vom württembergischen König 1916 aufgrund seiner Verdienste geadelt wurde. Tief beeindruckt seien die gewesen, die ihn näher kannten, von seiner selbstbeherrschten, wahrheitssuchenden und asketischen Strenge gegen sich selbst und andere, die sich mit einem selbstgesetzten Armutsverbot verband.