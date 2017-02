Villingendorf Auf der Pole Position in die Fasnet

Bevor es soweit war, zeigte die kleine Garde zwei Mal, was sie unter Leitung von Sabrina Bühl und Sabrina Fiedler das Jahr über in fleißigen Stunde probte. In einem eleganten Gardetanz erhielten die Mädchen nicht nur während des Auftritts Zuspruch aus dem Publikum, sondern auch einen vollen Applaus beim Abgang von der Bühne. Unter der tatkräftigen Unterstützung von fünf jungen Buben in Lederhosen zeigten sie im Dirndl ihr Können.

Nigelnagelneue Wohnwand

Dies stellte gleich zwei Mal die große Garde unter Beweis – in einem traditionellen Gardetanz sowie einer Tanzeinlage, die die 90er-Jahre wieder aufblühen ließ.

Ihr Können bewiesen unterm Jahr viele Besucher des Bürgerballs, die es mit ihren "Missgeschicken" unter anderem in die Büttenrede von Kathrin Sauerland, in Mepp’s Room, "die etwas andere Pressekonferenz", sowie in die "gewohnt tongewaltige" Einlage der Zunftsänger schafften. Ob man erst beim Umzug bemerkte, dass die Wohnwand, die man eigentlich auf "ebay" verscherbeln wollte, noch nigelnagelneu ist, dass da quasi gar nicht der Lack abblättert, sondern noch die Schutzfolie der Möbelverkäufer klebt? Oder ob man seinen Ehemann schon "1000 Mal probiert", ihn "1000 Mal gefragt" hat, dieses Jahr in den Urlaub zu fahren anstatt zu arbeiten – und dann nach seiner einmaligen Einwilligung erst am Flughafen merkt: Der Reisepass, der liegt daheim?

In jahrzehntelanger "gleichbleibender Qualität" präsentierten die Zunftsänger "alle Jahre wieder" ihre Vielfältigkeit. Für ihre Rottweiler Freunde und ihre Hängebrücke hatten sie direkt einen Vorschlag parat: "Hängt doch die Brück‘ bei uns auf, wenn ihr sie schon nicht wollt." So erklang es in heiterer Stimmlage von den Zunftsängern unter Leitung von Lothar Forstner.

Die Tanzgruppe "Many in Step" zeigte in einer Dschungel-Showeinlage ihr Talent sowie die bayrischen Bierkrugschummler. Mit einem faszinierenden Lichtertanz bei absoluter Dunkelheit bewies die Musikkapelle Villingendorf ihr Taktgefühl. Das Publikum war sich einig: "Das war spitze."

Als Helfer in der Not wird die Feuerwehr gefeiert – und an diesem Abend als Astronauten. Nach einem Alarm schlüpften die Astronauten aus ihren Anzügen in "Kirk & Co."-Uniformen und starteten im "Space Taxi" ihre Mission auf "Traumschiff Surprise".

Für die musikalische Umrahmung sowie Schunkelrunden in der Pause sorgten die "Berros". Mit Danksagungen und einem Schlussbild, bei dem sich alle Mitwirkenden auf der Bühne versammelten, klang der Abend in der Festhalle aus. Die Pole Position in Richtung Lieblingsbar war zwar schon besetzt, doch es zog nach dem Bürgerball noch manchen Narren zum Umtrunk in die Wirtschaften.