17 Jugendliche im Alter von zwölf bis 15 Jahren kamen zur Sozialgemeinschaft Villingendorf und absolvierten erfolgreich die Ausbildung für Babysitter. In dem ganztägigen Lehrgang lernten die Jugendlichen alles rund um die Versorgung und den Umgang mit Kindern bis sechs Jahren. Dabei durften die Jugendlichen unter anderem an Puppen Windeln wechseln, lernen, wie man einen Säugling richtig trägt, und vieles mehr. Die Sozialgemeinschaft unter Einsatzleitung von Sandra Diebold möchte für Villingendorf einen Babysitterservice ins Leben rufen. Mit der Ausbildung der Jugendlichen wurde der er­ste Grundstein gelegt. Für Sandra Diebold ist es wichtig, dass sich die Jugendlichen und die Familien, die einen Babysitter benötigen, in guten Händen fühlen. Daher werde jeder Babysittereinsatz über die Sozialgemeinschaft betreut. Interessierte Eltern dürfen sich bei Sandra Diebold, Telefon 0741/4 03 41 70, melden. Foto: Diebold