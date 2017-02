Villingen-Schwenningen Zweiter Stützpunkt

Damit wird das bisherige Angebot des Pflegestützpunktes in VS-Villingen erweitert. Bei allen Fragen rund um das Thema Pflege und Versorgung erhalten Bürger aus Donaueschingen, Hüfingen, Bräunlingen, Bad Dürrheim, Tuningen und Blumberg nun vor Ort Zugang zum kostenlosen Beratungsangebot in Donaueschingen.

Der neu eingerichtete Pflegestützpunkt Süd lädt am Donnerstag, 16. Februar von 14 bis 16 Uhr zum Eröffnungstag in die Büroräumlichkeiten in der Kaufmännischen Schule, Eichendorffstraße 19 in Donaueschingen ein.

Die Mitarbeiterinnen des Pflegestützpunktes freuen sich darauf, bei Snacks und Getränken mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen. Über ein Pflegequiz können Besucher ihr Wissen im Bereich Pflege testen, erweitern und unter anderem Gutscheine für die Sauschwänzle-Bahn und das Solemar in Bad Dürrheim gewinnen.