Villingen-Schwenningen Zungenbrecher und Rap-Musik erobern das Festival

Schließlich kam die Idee auf, den zehn Jahre alten Rekord zu brechen. "Da war aber schon auch Vorbereitung nötig", so der 27-Jährige, der aus Unterkirnach stammt. Der Student (Audiovisuelle Medien in Stuttgart) nutzte die Semesterferien. "Ich hab’ da auf einem Schrottplatz gearbeitet und konnte die Zungenbrecher vor mich aufsagen, ohne, dass ich jemanden damit genervt habe." Mit Erfolg: Am 4. November lädt er das Video hoch und bricht damit offiziell den Rekord!

Auf diese Weise wurde auch Festivalorganisator Michael Hoyer auf ihn aufmerksam, der ihn schließlich zu sich einlud. "Er war dann ganz begeistert und wollte, dass ich ein Teil des Medienfestivals werde", erinnert sich Hezel. Gesagt, getan: Im Rahmen von "100%-VS" (Freitag, 10. März um 18 Uhr) wird "San Andreas" – so sein Künstlername – als Sprechsportler mit Sicherheit für Staunen sorgen.

Hoyer zeigt sich begeistert

Doch damit noch nicht genug. Denn er machte Hoyer auch auf "Rap Squad One" und deren Musikvideos aufmerksam. "Er hatte am Anfang kurz seine Zweifel, weil Hip-Hop nicht unbedingt seine Musik ist", lacht Hezel. Doch es kam dann ganz anders: Der Medienprofessor zeigte sich von den Videos begeistert, woraufhin die jungen Musiker es für den Wettbewerb einreichten. "Wir haben dann im Rahmen davon natürlich auch noch einen Live-Auftritt", freut sich der Rapper auf seinen ersten Besuch beim internationalen Medienfestival.

Die fünf Jungs, die schon seit vielen Jahren zusammen auftreten und bereits sechs Alben veröffentlicht haben, werden deshalb sicherlich für eine der Besonderheiten während des Festivals sorgen – egal ob mit Zungenbrechern von Andreas oder Rap-Musik von Rap Squad One.

Das internationale Medienfestival findet vom 10. bis zum 12. März in der Neuen Tonhalle in Villingen statt. Im Mittelpunkt stehen die Showblocks mit eingereichten Medienproduktionen, die dem Publikum auf einer 18 mal 6,25 Meter großen Leinwand präsentiert werden. Zusätzlich gibt es die Medien-Specials "100% VS", "Sehnsucht Afrika" und "Ohne Geld ans Ende der Welt." Angeboten werden am Freitag und Samstag darüber hinaus 13 Workshops und Seminare . Weitere Informationen und Karten gibt es im Internet unter www.medienfestival.net