Villingen-Schwenningen Zürich wird mit wachem Blick beobachtet

Schwarzwald-Baar-Kreis (wst). Die Kreisverwaltung informierte den Ausschuss für Verwaltung, Wirtschaft und Gesundheit über den aktuellen Stand der Dinge in Sachen Flughafen Zürich – vor allem bezüglich Bauvorhaben und Änderungen in der Betriebsweise.

Das so genannten SIL-Objektblatt wird nun zum zweiten Mal angepasst. Gegenstand der beantragten Anpassung waren insbesondere die Verlängerung der Pisten 28 und 32 ein neues Betriebskonzept bei Bise und Nebel, optimierte Abflugrouten, die Festlegung einer Stundekapazität sowie die Erweiterung des Rollwegsystems, teilte die Kreisverwaltung mit. Der schweizer Bundesrat habe das SIL-Objektblatt in seiner Sitzung vom 23. August genehmigt. Einsprachen gegen dies Genehmigungen seien nicht möglich. Der Flughafen Zürich könne nunmehr aber in einem nachgelagerten Verfahren entsprechende Gesuche für Infrastruktur- und Betriebsanpassungen einreichen. Gegen solche Entscheidungen könnte dann jedoch Einsprache erhoben werden. Auf der Homepage könnten Erläuterungsberichte eingesehen werden, so die Verwaltung.

Weitere Informationen: www.bazl.admin.ch, Stichwort in der Suche: Dokumente SIL Serie.