Villingen-Schwenningen/Bad Dürrheim. Der Polizei sind zwei aufgebrochene Zigarettenautomaten gemeldet worden. Unbekannte Täter brachen am Sonntag in Bad Dürrheim "Auf Stocken" einen Automaten brachial auf und stahlen die Geldkassette. Einen zweiten Automaten knackten die Unbekannten in Villingen in der Mühlenstraße. Ob hier Zigaretten oder Bargeld erbeutet wurden, ist noch unbekannt. Über die Höhe des Sachschadens liegen noch keine Angaben vor.