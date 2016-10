Villingen-Schwenningen Ziegelbuben jetzt aufgenommen

Auf Schärfste verurteilte er Veranstaltungen wie die von einem privaten Betreiber initiierte Fasnet meets Mallorca-Party in den Schwenninger Messehallen und bezeichnete sie als einen Angriff auf das Brauchtum. An die SNV-Mitglieder appellierte er der Party fern zu bleiben oder sie zumindest unter keinen Umständen im Häs zu besuchen. In den vorangegangen zwei Stunden bot der Konvent eine Fülle an Informationen, Diskussionsmöglichkeiten und Neuheiten. Präsidium, SNV-Jugend und Brauchtumsausschuss präsentierten sich organisatorisch und finanziell in glänzender Verfassung. Brigachtals Bürgermeister Michael Schmitt griff die gute Entwicklung auf und lobte die SNV und daraus insbesondere die gastgebende Brigachtaler Narrenzunft als ein Träger des Brauchtums und Initiator attraktiver Veranstaltungen. Die Neuwahlen waren strukturiert vorbereitet. Der Pfaffenweiler Wolfbach –Rolli Manuel-Maik Straub löste den Aasener Weiherllit Hans Streit ab, der als Protokollar nach sechs Jahren den Griffel aus der Hand legte. Neue Brauchtumsbeisitzerin ist Elke Wirbser von der Uhrmacherzunft in Oberbränd. Markus Breidel von der Narrenzunft Friedenweiler ist neuer SNV-Jugendvorsitzender. Er löste Tanja Dinser und Sabine Hamman- –Bomparola (beide Villingen) ab, die nach acht Jahren ihr Amt übergaben. Für neue Häser entschlossen sich drei Zünfte, die dafür vom Brauchtumsausschuss grünes Licht erhielten. Komplett neu eingekleidet haben sich die Pfaffenweiler Wolfbach-Rolli, deutliche Häsmodifizierungen nahmen die Rötenbacher Teufel vor. Zu ihren Wurzeln zurück zog es die Dittishausener Geißenzunft, die das Outfit ihres Narrenratshäs aus ihren Anfangszeiten hervorkramte. Ein Novum und Jubiläum erlebten die Besucher des Herbstkonventes,als es um die Aufnahme der 50. Mitgliedszunft ging. Mit ihrer Erweiterung ins Schwäbische bewies die SNV gleichzeitig ihren Zeitgeist und ihre Offenheit. Sie nahm mit den Schwenninger Ziegelbuben eine Zunft auf, welche die Vereinigung kulturell und mit dem Aussehen ihres Häs bereichert. Im Vorfeld der Wahl präsentierten die Vorsitzenden Markus Mroczinski und Elke Kehder die Zunft.

Neu hat die SNV in Unterkirnach ein Narrendomizil, in welches sie am 26. November zum Tag der offenen Tür einlädt. Ein Novum innerhalb des siebten Schwarzwälder Narrentreffs bei der Kieschtock-Zunft in Unterkirnach zwischen dem 3. Und 5. Februar ist das Fasnetkribble der SNV.

Noch sind Karten für die Veranstaltung erhältlich, welche erstmals in der SNV-Historie einen Ehrennarren kürt. Für den Frühjahrskonvent und den Sommerjugendtreff am 24. März beziehungsweise am 8. und 9. September sucht die Vereinigung noch einen Bewerber.