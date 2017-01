Villingen-Schwenningen Zähringerstadt brennt für die Fasnet

Villingen-Schwenningen. Bei herrlichem Sonnenschein strömten die Besucher schon am frühen Nachmittag in Scharen in die Stadt, in der die Guggenmusiken und Kapellen umherzogen. Gerade am Marktplatz und im Narrendorf beim Franziskaner drängten sich die Menschen um die Gruppen, die schnell die Stimmung anheizten und Lust auf mehr machten.

Und so lockte auch der Fackelumzug, der sich nach der Multivisions-Show am Riettor zur offiziellen Eröffnung in Bewegung setzte, unzählige Besucher an. Es war ein besonderes Erlebnis, die Hästräger und Musiker im Schein der Fackeln zu erleben. Mit der Stadtharmonie und der Katzenmusik an der Spitze schlängelte sich der Zug durch die Straßen. Einheimische Vereine wechselten sich ab mit den Mitwirkenden aus den Zähringer- und Partnerstädten. Das Bild prägten die vielen Guggenmusiken in ihren tollen Kostümen, die eine einmalige Geräuschkulisse schufen. Überhaupt schallten an beiden Tagen die fetzigen Klänge der Kapellen durch die Stadt, die mit ihrem Drive die Zuschauer im Nu ansteckten – ob im Umzug oder bei spontanen Auftritten.

Auch beim großen Umzug am Sonntag mit 5400 Maskenträgern in mehr als 60 Gruppen sorgten die Guggenmusiken immer wieder für Begeisterung, die Menschen tanzten und klatschten am Straßenrand mit. Das traditionelle Villinger Brauchtum zeigte die Historische Narrozunft, die den Zug mit ihren Narros, Surhebel, Stachis, Morbili, Wuescht und einer Butzeselgruppe anführte und schon mal Lust auf die eigentliche Fasnet im Städtle weckte. Da fanden die Narros so manches Opfer zum Strählen.