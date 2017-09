Villingen-Schwenningen XXXLutz ist jetzt offiziell eröffnet

Mit mehreren zehntausend Besuchern wird an den Eröffnungstagen kalkuliert. Für drei zusätzliche Parkplätze hat man bei der Stadtverwaltung 11.000 zusätzliche Quadratmeter Grund an gemietet, bis Mitte November will XXXLutz auf der sicheren Seite sein und hat somit 1500 zusätzliche Parkplätze in der Hinterhand.

Volksfeststimmung wird am Donnerstag den ganzen Tag im Vorderen Eckweg herrschen – eine Hüpfburg steht dann neben vielen anderen Attraktionen bereit, es gibt Bastelstände für Kinder, das XXXL-Luftschiff wird über Villingen-Schwenningen kreisen, Gewinnspiele warten auf Teilnehmer sowie viele Kassenzelte auf Kunden und sogar zum Late-Night-Shopping wird am Samstag geladen.