Villingen-Schwenningen XXXLutz ist bereit

Villingen-Schwenningen. Vor dem Eingang wurden am Montag noch die Zebrastreifen aufgetragen, die Matte vor dem Eingangsrondell zugeschnitten und drinnen wurde hier und da noch ein letztes Mal gehämmert, und die Staubsauger liefen auf Hochtouren.

Große rote Fahnen baumeln von der Decke herab und kündigen es schon an: Hier wird Eröffnung gefeiert. In die Briefkästen vieler potenzieller Kunden in der Region flatterten eine Woche zuvor schon Gutscheine und Einladungen für das Pre-Opening am Dienstag und Mittwoch – das ist Usus beim ­Möbelriesen, um dem Team, wovon viele Mitarbeiter nur zur Eröffnung eingesetzt werden, einen "Kaltstart" im neuen Einrichtungshaus zu ersparen.

Den großen Ansturm erwartet die Crew ab Donnerstag. Mit mehreren zehntausend Besuchern wird an den Eröffnungstagen kalkuliert. Für drei zusätzliche Parkplätze hat man, so der Eröffnungs-Projektleiter Markus Gutsmiedl, bei der Stadtverwaltung 11 000 zusätzliche Quadratmeter Grund an gemietet, "bis Mitte November", man will auf der sicheren Seite sein und hat somit 1500 zuätzliche Parkplätze in der Hinterhand.