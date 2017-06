Villingen-Schwenningen XXXLutz: Am Tag X sollen alle fit sein

Trotz der Riesenaufgabe, die vor ihm liegt, wirkt Full völlig gelassen. Er lacht und scherzt mit den Pressesprechern beim Rundgang und blickt sich schon mal lächelnd in seinem künftigen Büro um. Durchs Fenster sieht man Villingen-Schwenningen. "Das ist eine schöne Gegend, da kann man sich wohlfühlen", findet er. Ob "sein" Haus wohl als nächstes, als 39., in der XXXL-Historie fertig wird? Oder wird das Haus in Bopfingen (Ostalbkreis) doch noch früher zu Ende umgebaut sein und VS damit das 40. Haus in der Unternehmensgeschichte sein? Viering und Michels zucken die Schultern, noch ist nichts dergleichen sicher, sagen sie. Aber: So oder so, zur Eröffnung wolle man es ordentlich krachen lassen – nicht nur mit speziellen Kaufanreizen, sondern auch mit Outdooraktionen und Gewinnspielen.

Apropos Outdoor. Draußen, am Radweg an der B33 und vor dem riesigen Rohbau, sind sie schon in den Boden eingelassen, die vier Fundamente für die Füße des roten Stuhls. Das Wahrzeichen für den Möbelhausbau, den im Innern eine Spindel zum annähernd ermüdungsfreien Bergauflaufen dominiert. Mitte/Ende Juli soll er aufgestellt werden, schätzt Julian Viering. Dann hat XXXLutz nicht nur sein 39. oder 40. Möbelhaus fast zu Ende gebaut, sondern auch ein weithin sichtbares Markenzeichen gesetzt.