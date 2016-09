Villingen-Schwenningen Wunderkinder und Stars

Villingen-Schwenningen. Das Amt für Kultur der Doppelstadt präsentiert ein Programm mit herausragenden Namen. Die Solisten entfalten gemeinsam mit Orchestern wie der Camerata Salzburg, dem neuen SWR-Symphonieorchester und den Nürnberger Symphonikern Klangerlebnisse, die sich im internationalen Vergleich allemal hören lassen können.

Im Franziskaner-Konzerthaus in Villingen prägen zwei "Wunderkinder" das erste Konzert am Dienstag, 25. Oktober: Kit Armstrong spielt Wolfgang Amadeus Mozarts Klavierkonzert F-Dur KV 459 an der Seite der Camerata Salzburg. Der Kalifornier besuchte als 13-Jähriger die Meisterklasse von Alfred Brendel, der eigentlich nie Kinder unterrichten wollte.

Wiederum Mozart steht im Mittelpunkt, wenn sich Sharon Kam und die Slowakische Philharmonie Bratislava am Mittwoch, 23. November, dem zauberhaften A-Dur-Klarinettenkonzert widmen. Die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz unter der Leitung von Chefdirigent Karl-Heinz Steffens entfaltet am Sonntag, 15. Januar, Brahms’ dritte Sinfonie – und Meistercellist Julian Steckel lässt das erste Cellokonzert von Saint-Saëns leuchten. Den Rahmen für exzellente Violinkunst bereitet das Württembergische Kammerorchester Heilbronn am Freitag, 17. Februar: Frank Peter Zimmermann brilliert bei einem reinen Bach-Programm.