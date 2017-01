Villingen-Schwenningen Wochenmarkt heute im ARD-Fernsehen

VS-Villingen/St. Georgen-Peterzell. Bereits im Herbst 2015 hat ein Filmteam des Südwestrundfunk drei Wochen auf dem Untermühlbachhof in Peterzell sowie eine kurze Sequenz auf dem Wochenmarkt in Villingen für den Film "Königin der Nacht" gedreht – jetzt ist das Familiendrama endlich im Fernsehen zu sehen. "Königin der Nacht" läuft am heutigen Mittwoch um 20.15 Uhr im Ersten. Mit dabei: der Nachwuchs des Untermühlbachhofs, Helena und Pablo Lützow. Nachdem ein "Location-Scout" den Hof als möglichen Schauplatz des Dramas ausgeguckt und bei den Lützows angefragt hatte, wurden die beiden Kinder zu einem Casting eingeladen und erhielten beide eine ­Rolle. Zum Inhalt: Inge und Ludwig sind Vollerwerbsbauern im Schwarzwald, mit Milchkühen und einer Käserei. Alles biologisch, alles höchste Qualität. Trotz der harten Arbeit ist es ein erfülltes Leben mit den beiden Kindern Marie und Mats. Wäre da nicht die finanzielle Situation. So viel die beiden auch arbeiten und sich anstrengen, sie schaffen es nicht, genügend einzunehmen. Die Schulden fressen sie auf, der Hof gerät in Gefahr. Inge entschließt sich, einen Nebenjob zu suchen.