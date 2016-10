Villingen-Schwenningen "Wir beleidigen in unseren Songs keine Mütter"

Wichtig ist den Jungs aus Trossingen und Spaichingen dabei, sich von den typischen Rappern zu unterscheiden. "Wir machen nicht diese Aggro-Schiene und beleidigen in unseren Songs keine Mütter", stellt Tuzi klar. Es gehe um gute Messages und viel Gefühl. Auch die Mimik sei bei Rappern etwas, das oft unterschätzt werde.

Süles Stärken liegen im Gesang und in der Aufnahme. Die erfolgt bei Tuzi zu Hause. Dort hat er sich ein Homestudio eingerichtet. Der 18-Jährige schreibt auch die Texte – meist gefühlvolle, melancholische – mit klarer Ausrichtung: "Es gibt für uns nur ein Thema: Frauen", sagt er grinsend. In den Liedern verarbeitet er persönliche Erfahrungen, beispielsweise das Gefühl, von der Freundin betrogen zu werden.

Neben ihren gemeinsamen Songs macht jeder auch noch Solo-Projekte. So hat Tuzi mehrere eigene Musikvideos auf Youtube hochgeladen, beispielsweise zum Song "Ich bleib so", der von seiner Vergangenheit erzählen soll. "Da habe ich viel Zeit investiert. Das sollte kein 08/15-Video werden, sondern echt seriös sein", erzählt er.

Überhaupt hat er auch eine Seite neben der des coolen Rappers, der bei den Frauen gut ankommt – eine ernsthafte. So befasst sich der Rapper mit der Politik in Syrien, Afghanistan und Palästina, mit dem Islam und Gott. Sein Standpunkt ist: "Welcher Religion man angehört, ist egal. Es geht um den Menschen."

Privat hört Tuzi bevorzugt Künstler wie Drake, Shindy, Eminem und PA Sports. "Da schaue ich mir so einiges ab." Eigentlich wollten Süle und er dieses Jahr eine CD aufnehmen, doch der Job wirft dem Plan Steine in den Weg. "Wenn du einen Text schreiben kannst, ist es gut, aber du brauchst auch diesen Flow dazu", erklärt Tuzi, warum er die Songs mit Süle zusammen aufnehmen will.

Sein Liebling unter seinen eigenen Songs ist "Mein letzter Brief", der im kommenden Jahr veröffentlicht werden soll. "Wir werden 2017 eine Menge Lieder herausbringen", kündigt er an. Dazu möchte Tuzi seine Songs mit einer weiblichen Stimme veredeln. Wenn er dann im kommenden Jahr eine EP veröffentlichen und diese ein wenig Geld über iTunes einspielen sollte, so will er einen Teil spenden. "Ich würde gern nach Afrika fliegen und mich dort für Bildung und Sport einsetzen", erklärt der soziale 18-Jährige.

Dass er musikalisch noch viel vorhat, das steht fest. Auch seine schlechten Erfahrungen möchte er nicht missen. "Ohne die wären diese Lieder nie geschrieben worden", erklärt er. Der coolste Auftritt sei bisher "Respect Yourself 2014" gewesen. Fans schrieben ihm danach Nachrichten, wie sehr er sie inspiriere. "Da weiß man, wofür man das Ganze macht."