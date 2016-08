VS-Villingen. Unter dem Motto "Freiheit für die Blockflöte" tritt die Band "Wildes Holz" heute, 20 Uhr, beim Innenhoffestival in Villingen an. Eine Konzertgitarre, ein Kontrabass und die gemeine Blockflöte: Wenn das nicht mal eine astreine Besetzung für eine Rockband ist. Das dachten sich die drei Männer, die sich "Wildes Holz" nennen. Zur Band gehören Tobias Reisige, Anto Karaula und Markus Conrads. Wer hätte gedacht, dass die Blockflöte mit Stücken von AC/DC einen Saal zum Toben bringt oder die Stimme eines jungen Michael Jackson geradezu perfekt imitiert? Sogar Stücke von Deep Purple oder Kraftwerk funktionieren in der Holz-Version.