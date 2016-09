Villingen-Schwenningen Wie Medikamente wirken

Ein weiteres interessantes Thema in dem Vortrag wird sein, wie man am besten Ordnung in seine Medikamentenschublade bringt. So sollte man schon ab drei regelmäßig eingenommenen Arzneimitteln einen Plan haben, auf dem man selbst, aber auch Ärzte und Apotheker auf einen Blick sehen, welche Arzneimittel man verwendet.

Dabei spielt es keine Rolle, ob die Medikamente vom Arzt verschrieben oder ohne Rezept in der Apotheke gekauft wurden. Dieser Plan sollte immer aktuell sein und bei jedem Arztbesuch ­vorgelegt werden. Damit wird auch vermieden, dass man zum Beispiel die Stärke vergisst oder nicht mehr weiß, wie und wann man die Medikamente einnehmen soll.

Schließlich wird Fellhauer erklären, was der Unterschied zwischen pflanzlichen und chemischen Arzneimitteln ist und wie man heute neue Medikamente erforscht.

