Villingen-Schwenningen Wetter spielt XXXLutz in die Karten

Villingen-Schwenningen. Es ist enorm, was die Bauarbeiter in den vergangenen Wochen an der Wieselsbergstraße erschaffen haben. Dort, wo bis vor wenigen Wochen noch eine Böschung stand, wird derzeit die Grube für die neue Verbindungsstraße – am Aldi und McDonalds vorbei – in Richtung des Vorderen Eckwegs ausgehoben. Unmengen an Erdreich wurden hierzu abgetragen, um das Gefälle in Richtung der Milanstraße möglichst gering zu halten.

"In diesem Zusammenhang wurden außerdem Kanal- und Wasserleitungen neu verlegt", berichtet Julian Viering, Pressesprecher der XXXLutz-Gruppe, die Bauherr der Straßenbauarbeiten ist. Die Maßnahmen sollen eine geeignete Anbindung an das zukünftige Möbelhaus garantieren. In diesem Zusammenhang entsteht in den kommenden Wochen außerdem ein Kreisel im Bereich der neuen Stichstraße, die damit an die Kreuzung Milanstraße/Vorderer Eckweg angebunden wird. Viering will jedoch noch keine Prognosen abgeben, wann die Arbeiten abgeschlossen sein werden. "Das ist natürlich auch wetterabhängig, wann wir fertig sind." Ziel ist es, dass die Anwohner im Bereich der Milanstraße zukünftig deutlich entlastet werden. So wird die Durchfahrt von der Wieselsbergstraße in Richtung Eckweg nur noch über die neue Stichstraße möglich sein.

Gleich Anfang 2017 soll zudem der neue Beschleunigungsstreifen im Bereich der Bundesstraße entstehen. Schließlich sei das Ziel, bis zur Eröffnung von XXXLutz im Sommer kommenden Jahres alle Straßenbaumaßnahmen beendet zu haben, "schon allein im Interesse der Kunden und Anwohner", betont der Pressesprecher.