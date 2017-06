Villingen-Schwenningen. Am Samstag, 8. Juli, veranstaltet die Stadtbibliothek in Kooperation mit dem Jugend- und Kulturzentrum K3 in den Räumen des Jugendhauses, Kalkofenstraße 3a, Villingen, ein Turnier der besonderen Art: Erneut treten dort ab 17 Uhr Videospielebegeisterte unter 16 Jahren gegeneinander an. Preise für die besten drei Spieler stehen auch schon bereit. Ab 20 Uhr dürfen Spielebegeisterte über 16 Jahren an die Konsole ran. Wer Lust hat, kann nebenher ein bisschen grillen – das Jugendhaus stellt hierfür seinen Grill bereit. Das Grillgut kann jeder nach Belieben selber mitbringen. Die Anmeldung für das Turnier U 16 erfolgt per E-Mail unter booking.k3@villingen-schwenningen.de oder telefonisch unter Telefon 07721/822262. Wer sicher gehen möchte, einen Startplatz zu bekommen, sollte sich baldmöglichst auf die Teilnehmerliste eintragen lassen, denn die Spieleranzahl ist auf 16 Personen begrenzt. Anmeldeschluss ist Dienstag, 4. Juli.