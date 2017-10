Villingen-Schwenningen Wer hat kranke Hündin ausgesetzt?

VS-Schwenningen - Im Fall der Hündin, die schwer krank in der Nähe der Erddeponie an der Weilersbacher Straße in Schwenningen ausgesetzt wurde, gibt es kaum neue Erkenntnisse. Noch immer sind die Herkunft und die Besitzer des Tieres unbekannt, wie die Polizei auf Anfrage unserer Zeitung mitteilte.