Villingen-Schwenningen Wenn sich eine Hexe unter Zunfträte mischt

Den Abschied bekommt in der Regel versüßt, wer auf seinem Posten alles richtig gemacht hat. Joachim Wöhrle ist offenbar so jemand. Zwölf Jahre lang war er Zunft­meister der Historischen Narrozunft und hat sich dabei auch in die Herzen der befreundeten Zünfte regiert. Auf jeden Fall beschenken sie ihn derzeit reichlich mit Privilegien – bei den wichtigsten Ereignissen der Katzenmusik, der Glonkis und der Hexen darf er dabei sein, natürlich im jeweils passenden Häs.

Den Anfang machten die Alt-Jungfere, die es Wöhrle – obwohl ein Mann – ermöglichten, ihren Ball im Theater am Ring mitzuerleben – ein Geschenk. Es dürfte am Sonntag dann in seinem Leben wohl das erste Mal gewesen sein, dass er Teilnehmer des Schwenninger Umzugs war. Ermöglicht haben ihm das die Villinger Hexen, auf deren Wagen er als einer der ihren mitfahren durfte – ein Geschenk.

Am Abend war er dann sogar Teil des Prologs bei der Fasnetsuche der Glonkis am Bickentor und stand – freilich im blau-weißen Hemd und mit roten Ringelsocken – neben Glonkirat Jochen Munz auf dem Balkon hoch über dem Geschehen – ein Geschenk.