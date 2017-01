Villingen-Schwenningen Wenn die Hästräger in Not geraten

An einen schwerwiegenden Einsatz konnte sich zum Glück keiner erinnern. Gleichwohl wollten es in der Zehntscheuer rund 50 Ersthelfer von DRK und Malteser ganz genau wissen: Wie kommt man im Ernstfall schnell an einen Narro heran?

VS-Villingen. Kreislaufprobleme oder ein Sturz auf dem ­Asphalt – Schlimmeres sei in den vergangenen Jahren bei den Umzügen der Villinger Fasnet nicht passiert, sagte Ratsherr Michael Bohrer. Seit einigen Jahren führt die Historische Narrozunft für die Rettungskräfte auf deren Anfrage immer wieder einmal Informationsabende dieser Art durch.

Zum ersten Mal kamen sie alle – auch aus Königsfeld, Mönchweiler, Bad Dürrheim und Schwenningen – in der Zehntscheuer zusammen. An einem stattlichen "Probeobjekt" – Alexander Gackowski – demonstrierte Bohrer nicht nur, was ein Narro so alles ­darunterträgt, er zeigte vor allem, wie man umgekehrt schnell an seine nackte Haut kommt, um Erste Hilfe leisten zu können.