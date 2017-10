Villingen-Schwenningen Wenn das Geld kaum zum Leben reicht

Die von Anita Neidhardt-März, Geschäftsführerin des Diakonischen Werkes, vorgelegten Zahlen des Kirchlichen Sozialdienstes im Schwarzwald-Baar-Kreis, einer ökumenischen Einrichtung des Caritasverbandes und des Diakonischen Werkes im Kreis sowie der Diakonie Schwenningen, machen deutlich, dass von den fast 2700 Menschen, die 2016 hier Rat suchten, mehr als die Hälfte an Armut leidet. Darunter waren fast 300 Rentner. Barbara Spruth, die sich im Diakonischen Werk um "Menschen in Rente" kümmert, weiß, dass es vor allem Mütter sind, die nach dem Tod ihres Gatten mittellos dastehen. Statt zu arbeiten haben sie ihre Kinder erzogen. Das rächt sich jetzt. Bärbel Wagner vom Sozialen Zentrum der AWO in Schwenningen bestätigt, dass sich auch der Kreis der Bedürftigen in der "Wärmestube" geändert hat. Waren es früher vornehmlich die Obdachlosen, die für ein warmes Mittagessen kamen, so sind es inzwischen vor allem Rentnerinnen, die sich ihre Wohnungen nicht mehr leisten können. Die Scheu vor der Bürokratie, vor allem aber Scham hindere die Frauen häufig am Gang zum Sozialamt.