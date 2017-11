Villingen-Schwenningen Wenig Geld anzulegen lohnt sich auch

Schwarzwald-Baar-Kreis. Welche Anlage-Möglichkeiten sich gerade für diese Situation eignen, und wie man schon mit kleinen Beträgen beginnen kann, sich einen soliden finanziellen Grundstock aufzubauen, das zeigt ein Vortrag der Wirtschaftsjournalistin und Buchautorin Judith Engst, MBA im Rahmen des Studium Generale der Business School Alb-Schwarzwald, so die Organisatoren. Gerade jetzt im November sind im FinanzBuch Verlag, München, ihre neuen Bücher erschienen: "Wie lege ich 5000 Euro optimal an?" und "Wie lege ich 10 000 Euro optimal an?" Auch, wer diese Summen noch nicht beisammen hat, wird viel erfahren dazu, wie sich aus wenig Geld durch gezieltes Investieren mehr machen lässt. Der Vortrag findet statt am Montag, 4. Dezember, 19 Uhr in der Business School Alb-Schwarzwald, Wilhelmshall 36, Rottweil. Anmeldung bitte per Mail an u.villing@bs-as.de oder 07426/9 31 98 75