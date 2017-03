Zu Beginn der Fastenzeit feiern christliche Frauen aller Konfessionen den ökumenischen Weltgebetstag. In Villingen findet er morgen, Freitag, ab 19 Uhr, in der Benediktinerkirche statt. Eingeladen zum Mitbeten und Mitfeiern sind neben Frauen jeden Alters aber auch die Männer. Im Anschluss an die Andacht in der Kirche ist noch ein geselliges Beisammensein im nahe gelegenen Münsterzentrum. Die diesjährige Gebetsordnung stammt von Frauen von den Philippinen und wurde unter die Leitfrage "Was ist denn fair?" gestellt. Mit den liturgischen Texten wird von den philippinischen Frauen auch insbesondere Einblicke in die Lebenssituationen von Frauen, Kindern und Familien in dem südostasiatischen Inselstaat gegeben. Foto: © palidachan/Fotolia.com