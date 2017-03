Villingen-Schwenningen Weitere Bürger gerne willkommen

Dass die älteren Mitbürger, zu denen sich auch immer drei Gäste aus Villingen gesellen, sehr gerne zu den Zusammenkünften kommen, ist an der durchschnittlichen Anwesenheitsrate von 15 Personen erkennbar, worüber sich die Vorsitzende des Seniorenkreis, Waldtraud Kunkel, besonderes freute. Sie hätte allerdings auch nichts dagegen, wenn man noch ein paar Bürger mehr bei den zwanglosen Treffen begrüßen könnte. Der Ortsverwaltung dankte sie für eine finanzielle Zuwendung.

Was das Vorstandsteam für die älteren Bürger im vergangenen Jahr organisiert hatte, war von Maria Haller zu hören. Außer den monatlichen Treffen im Gasthaus "Löwen" wurde an eine Maiandacht in der Lourdes-Grotte teilgenommen, man traf sich zum ­Zinkenfest der Rietheimer Musikanten, sowie beim Sommerfest des Sportvereins. Gerne wurde die Einladung der Ortsverwaltung zum Seniorennachmittag angenommen.

Der Halbtagsausflug führte mit 17 Personen ins Kloster St. Peter. Den Jahresabschluss bildete eine stimmungsvolle Weihnachtsfeier.