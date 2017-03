Villingen-Schwenningen Weil’s eben nicht mehr nur die Männer sind

Dass bei Männerchören wenig Leute nachkommen, dies sei ein gesellschaftliches Phänomen. Die jungen Männer stehen im Augenblick eben weniger auf traditionellen Chorgesang.

Der durchschnittliche Probenbesuch betrug beim Männerchor 83 Prozent, der Altersdurchschnitt liegt bei 76 Jahren. Ohne Fehlprobe blieben Herbert Reith und Monika Weiglein. Dass der Sängerkreis im abgelaufenen Jahr ein volles Programm hatte und einiges los war ging aus den Rückblicken des Vorsitzenden Karl-Heinz Kreyer, des Schriftführers Karlheinz Laukart und von Beate Köngeter vom Frauenchor hervor. Neben dem gemeinsamen Adventskonzert aller Chöre präsentierte der Frauenchor "Just for Fun" mit seinem Projekt "Liebeslieder und andere Dummheiten" zusammen mit Solisten und dem Jugendorchester der Harmonie ein tolles Konzert mit Ambiente. Der Tag des Liedes in Villingen wurde vom Sängerkreis organisiert, eine Wiederauflage gibt es 2018.

Kooperationspartner sind jetzt gesuchte Leute

Auswärtige Auftritte und private Aktivitäten ergänzten das Vereinsleben. Dazu gehörten der Ausflug auf die Reichenau zum Fischerfest und die traditionelle Familienfeier zum Jahresabschluss. In diesem Jahr geht der Frauenchor "Just for Fun" sein viertes Projekt unter dem Motto "Reise durch die Kulturen" an, zu dem noch Kooperationspartner gesucht werden. Außerdem wird man sich im Rahmen des Zähringer-Jubiläums an der "Langen Tafel" zwischen Villingen und Schwenningen beteiligen.

Für den Männerchor stehen Konzertbeteiligungen im Brigachtal und in Bad Dürrheim an sowie in einem Altenheim und am zweiten Weihnachtsfeiertag in einer Kirche.

Gewirtschaftet haben die Chöre solide, wie aus den Berichten von Kassier Jürgen Bäuerle hervorging, und in die Zukunft investiert. Ein Keyboard und eine Bestallungsanlage ließ man sich einiges kosten. So wie die Auftrittsörtlichkeiten eben sind, sei es mittelfristig notwendig, entgegnete Karl-Heinz Kreyer auf Anfrage.

Bei den Neuwahlen während der Versammlung übernahmen auch Mitglieder des Frauenchors Vorstandsämter. Karl-Heinz Kreyer wurde als Vorsitzender und Jürgen Bäuerle als Kassier wiedergewählt. Neue Vize-Vorsitzende wurde Christine Käser-Malik und neue Schriftführerin Jutta Wichelhaus. Beisitzer wurden Beate Köngeter, Karlheinz Laukart, Werner Willmann und Uwe Klemann, Notenwarte sind Peter Riegger und Meinrad Obergfell, zu Kassenprüfern wurde Monika Möller und Werner Klingele bestimmt.

Auch ein Quartier hat der Verein bitter nötig

Was den Sängerkreis noch umtreibt: Die Suche nach einem Quartier für die Unterbringung von Archiv, Kleiderkammer und allgemeinen Utensilien, die bisher privat untergebracht sind, am besten in Verbindung mit einem Probenraum. Der Vereinsvorsitzende Karl-Heinz Kreyer ging die letzten Monate immer wieder durchs Städtle und wunderte sich, wie viele geeignete Leerstände es im Grunde genommen gäbe.