Villingen-Schwenningen. Die Wildecker Herzbuben, die Schwarzwaldfamilie Seitz, Walter Scholz und Liane treten beim "Weihnachtszauber mit Herz" am Dienstag, 27. Dezember, 19 Uhr, in der Neuen Tonhalle in Villingen auf. Mit bekannten und stimmungsvollen Schlager- und Volksmusikliedern, einer großen Portion guter Laune und viel Herz garantieren die aus dem Fernsehen bekannten Stars ein unvergessliches Konzerterlebnis. Die Eintrittspreise betragen zwischen 36,30 und 42,90 Euro. Tickets gibt es unter anderem bei der Tourist-Information Villingen-Schwenningen.