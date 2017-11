Villingen-Schwenningen "Was wir alles gemacht haben"

Nicht nur dabei hat ihm seine Marie in den 30 Jahren, die er das Amt bekleidete, immer geholfen. "Ohne sie hätte ich das nicht so lange durchgehalten", sagt er heute. Die umfangreichen Aufgaben seines Ehrenamtes erfüllte der gelernte Schuhmacher schließlich neben seiner beruflichen Tätigkeit her. Als Betriebsleiter einer kleinen Fabrik, die Uhrenarmbänder und Gürtel herstellte, war er morgens immer der Erste und häufig bis in die Nacht hinein eingespannt.

"Was wir alles gemacht haben", erinnern sie sich heute kopfschüttelnd an das Jahr 1975, als ein Dutzend Mitglieder, darunter Max und Marie Glass, ein halbes Jahr lang nach jedem Feierabend zusammenkam, um für das Narrentreffen acht Kilometer Straßendekoration nähte. Abfallstoffe wurden gebügelt, gestapelt, ausgestanzt – "das Werkzeug dazu habe ich noch" – und zu bunten Girlanden verarbeitet. Damit nicht genug, hat sich Glass auch mit der Häsmacherei beschäftigt. Bei der Schwenninger Narrenzunft bestellt man bis heute ein komplettes Häs samt Kleid, Maske und Glocken.

Max Glass ist nach wie vor einer von denen, der sich um den Stoffkauf, den Schnitzer und den Häsmaler kümmert, der die Häser nach dem Bemalen zusammennäht und die Masken fasst. 110 Mark hat der ganze Hansel Ende der 1950er-Jahre gekostet, erinnert sich Glass. Heute muss man dafür fast das 25-fache hinlegen. Darin sieht er einen der Gründe, warum die Nachfrage heute nicht mehr so groß ist, wie sie schon war.

Einziges Ehrenmitglied

Glass ist inzwischen das bisher einzige Ehrenmitglied der Narrenzunft und natürlich auch Ehrensäckelmeister mit der für ihn erfreulichen Möglichkeit, noch an jeder Vorstandssitzung teilnehmen zu dürfen – mit Rederecht. "Manchmal wird mein Rat noch gebraucht ", sagt er und freut sich außerdem, die Entwicklung der Zunft hautnah miterleben zu dürfen.

Marie Glass hat ihren Mann immer begleitet. Gerne wäre sie Friseurin oder Schneiderin geworden, doch sie musste früh Geld verdienen und hat ihr Leben lang gearbeitet, zeitweise in der gleichen Firma wie ihr Mann. Auch bei der Narrenzunft war sie aktiv.

Als sich 1958 die Frage stellte, wer beim Umzug die ­Fahne trage, kreierte sie zusammen mit anderen die "Fahnengarde". Die gibt es heute nicht mehr – die Damen von damals wurden später zu Ratsfrauen.

Ins Häs geht das Jubelpaar zwar nicht mehr, doch an der Fastnacht sind sie noch überall dabei. Nicht nur in Schwenningen. Seit 60 Jahren halten sie Kontakt zur Breisgauer Narrenzunft in Freiburg, deren Mitglieder sie sind und die Max Glass zum "Zunftrat in Ehren" ernannte. Auch die Gockel-Gilde in Zollhaus liegt ihnen am Herzen. Schließlich haben sie dort über 20 Jahre lang gewohnt.

Das kinderlose Ehepaar liebt bis heute das Campen. War man früher mit Zelt unterwegs, so gönnte man sich alsbald einen Wohnwagen, reiste damit durch den Süden Europas und später gerne an den Bodensee.

Heute verbringen Max und Marie Glass den Sommer am Sunthauser See. Sie lieben ihr Schwenningen, haben – durch die Fasnet – aber auch viele Freunde in Villingen. Die Stadt ist für sie eine gemeinsame, was heute noch deutlicher würde, hätte man gleich nach der Fusion 1972 eine zentrale Stadtverwaltung aufgebaut. Davon ist Max Glass überzeugt.