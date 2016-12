Villingen-Schwenningen Warum brach der Brand überhaupt aus?

Villingen-Schwenningen (cos). Die Rettungskräfte konnten den Mann aus dem völlig verrauchten Haus in der Weiherstraße nur noch tot bergen. Weil unklar war, ob der Mann durch den Brand ums Leben gekommen ist oder womöglich schon vorher tot war, wurde noch am Unglückstag eine Obduktion angeordnet. Diese ist bereits erfolgt, und so teilte die Pressestelle des Polizeipräsidiums in Tuttlingen auf Anfrage des Schwarzwälder Boten mit: "Es war kein Fremdverschulden feststellbar. Der Mann ist an einer CO2-Vergiftung verstorben." Der Mann war laut Polizeiangaben gehbehindert – womöglich wurde ihm das an diesem Tag zum bitteren Verhängnis. Noch völlig unklar ist indes, weshalb der Brand im Wohnzimmer des Hauses ausgebrochen ist. "Das war auch für unsere Kollegen vor Ort nicht feststellbar", sagte Harri Frank von der Pressestelle der Polizei unserer Zeitung. Da die Untersuchung des Unglücksortes gestern nicht mehr erfolgen konnte, wurde das Haus nun versiegelt. Am Montag sollen dann ein Brandsachverständiger und ein Kriminaltechniker die weiteren Ermittlungen aufnehmen.