Villingen-Schwenningen Wallfahrer feiern ein Wiedersehen mit Pater Roman

Eine erste Rast wurde bei Lenzkirch eingelegt, wo man bei herrlichem Wetter und wunderbarer Aussicht ein Frühstück einnahm. In Todtmoos wurden die Wallfahrer von Pater Roman, der viele Jahre die damalige Seelsorgeeinheit Weilersbach und Dauchingen betreut hat, herzlich begrüßt. Todtmoos ist eine der bedeutendsten Marienwallfahrtstätten im südwestdeutschen Raum und darüber hinaus bis ins Elsass und in die Nordschweiz. Seit mehr als 700 Jahren kommen Menschen aus nah und fern hierher gepilgert, um ihre Anliegen vor das Gnadenbild zu bringen. Über zahlreiche Wunder nach Anrufung "Unserer Lieben Frau von Todtmoos" wird in alten Pilgerbüchern berichtet.

Der Gottesdienst, den Pater Roman zelebrierte, wurde vom Kirchenchor von Stegen mitgestaltet. Im Anschluss an den Gottesdienst wurden die Weilersbacher Wallfahrer im Hotel Schwarzwaldgasthof Rössle mit einem sehr guten Mittagessen verwöhnt.

Danach hieß es Abschied nehmen von Pater Roman, denn es ging nach Höchenschwand, um die Strohskulpturen zu bestaunen.