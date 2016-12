Villingen-Schwenningen Wald-Service steht auf Prüfstand

Villingen-Schwenningen. "Der Wald ist nicht nur ein wirtschaftliches, sondern auch ein ökologisches Zentrum", macht Roland Brauner, stellvertretender Forstamtsleiter in VS, immer wieder deutlich, wenn er auf das zurückliegende Jahr blickt.

Gut sei man mit den notwendigen Bepflanzungen ins Frühjahr gekommen. In den Sommermonaten hingegen, so Brauner weiter, habe sich die Trockenheit bemerkbar gemacht. Die Folgen: weniger Zuwachs auf der einen, hoher Käferbefall auf der anderen Seite. "Der Käferbefall hängt wie ein Damoklesschwert über uns", erklärt der Forstingenieur.

Fichte, Tanne, Kiefer: Diese Mischung dominiere den Wald in VS. Doch warum gibt es mittlerweile keine Weihnachtsbäume, die sich die Bürger schlagen können? Weihnachtsbäume, so Brauner, wachsen auf eigens angepflanzten Plantagen. "Wir sind ein kaltes Loch auf der Baar." Im Freiburger Raum etwa, mache es mehr Sinn, Plantagen zu pflanzen. Zudem passe es einfach nicht zu einem reinen Naturverjüngungsbetrieb wie in VS. Deshalb werde auch grundsätzlich wenig angebaut.