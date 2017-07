Villingen-Schwenningen Festival-Bands sorgen für Stimmung

Partyabende mit einer ordentlichen Portion Rock und manchen Überraschungen erwartet die Besucher des Villinger Innenhoffestivals. Auch bei der 29. Auflage zeigen die Macher keine Spur von Altersmüdigkeit. Im Gegenteil: Neben dem gewohnten Mix präsentieren sie Musik für die jüngere Generation und freuen sich auf den runden Geburtstag im Jahr 2018.

Beginn ist jeweils um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr, bis auf die Matinee am Sonntag ab 11 Uhr. Karten sind an der Abendkasse für 15 Euro, ermäßigt für zwölf Euro erhältlich, ausgenommen die Matinee, die fünf Euro kostet. Ein Kombipaket für alle zehn Veranstaltungen gibt es für 70 Euro. Karten sind ab Samstag bei den Vorverkaufstellen in ­Villingen bei der Sparkasse Schwarzwald-Baar im Service-Zentrum in der Rietstraße 1 und in Morys Hofbuchhandlung in der Rietstraße 28, in Schwenningen bei der ­Sparkasse im Service-Zentrum am Marktplatz und in Donaueschingen bei Morys Hofbuchhandlung in der Karlstraße 55 erhältlich. Und ein Glas Sekt gibt es obendrein für alle, die sich ihre Karten am Samstag, 15. Juli, ab 10 Uhr am Infostand vor der Sparkasse am Marktplatz in Villingen sichern.

VS-Villingen. Gut gelaunt stellten die Vertreter des Rock- und des Folk-Clubs, des Kommunalen Kinos Guckloch, des Jugend- und Kulturzentrums K3 und des Çaba Kulturvereins das Programm bei der Sparkasse Schwarzwald-Baar vor. Ist das Bankinstitut doch wieder als Hauptsponsor mit im Boot, und das jederzeit gerne, unterstreicht Gerhard Vetter, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit. Es sei einfach toll, welches Engagement das Team seit Jahren an den Tag lege und ein Festival mit einem so abwechslungsreichen Programm über neun Tage hinweg auf die Beine stelle. "Das ist einmalig in der Region."