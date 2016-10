VS-Villingen. Das Buddhistische Zentrum in der Lantwattenstraße Villingen bietet einen Vortrag mit Lama Yesche Udo Regel mit dem Titel "Mitgefühl und seine Entwicklung" an. Eine buddhistische Darlegung der Methodik um die Entwicklung von liebevoller Güte und Mitgefühl für sich selbst und andere. Der Vortrag ist am Freitag, 4. November, 20 Uhr.