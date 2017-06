VS-Villingen. Im Begleitprogramm zur Jubiläumsausstellung "Wie tickt Villingen-Schwenningen?" lädt das Franziskanermuseum am Mittwoch, 28. Juni, 19 Uhr, zu einem Vortrag zur Herkunft der Nachnamen in Villingen-Schwenningen ein. "Unsere Familiennamen. Herkunft, Bedeutung und Verbreitung" ist der Titel des Vortrags mit dem Freiburger Namensforscher Konrad Kunze. Was bedeuten Familiennamen wie Grieshaber, Oberle, Neininger oder Schlenker? Wo in der Welt leben die meisten Riegger? Stammen die Grüninger wirklich aus Grüningen? Wo verlaufen die Grenzen zwischen Rieple und Rieble oder Wehrle und Wöhrle? Warum heißt jemand Jauch oder Mauch? Der Vortrag findet in Kooperation mit dem Freundeskreis Städtische Museen statt. Der Eintritt ist frei.