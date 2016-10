Villingen-Schwenningen Von Schwenningen über Hamburg in die Hauptstadt

Erste Arbeitserfahrung sammelte sie während des Studiums beim WDR und den Staatsopern Hamburg und Stuttgart. Zudem war sie Orchestermanagerin und Musikchefin beim HR, durfte unter anderem ein Festival für Neue Musik betreuen. Die 46-Jährige kann folglich auf viel Erfahrung aufbauen.

Die Liebe zur Musik wurde ihr wohl ebenso in die Wiege gelegt wie der Drang danach, viel von der Welt zu sehen. So war ihr Vater ein passionierter Klavierspieler, die Großmutter eine Opernsängerin. Sie selbst beherrscht die Flöte und spielt in ihrer Freizeit gern ein wenig Klavier. Für die Geige hat die Mutter einer mittlerweile neunjährigen Tochter derweil nur noch wenig Zeit bei ihrem anstrengenden Berufsalltag. Auf den Klang muss sie trotzdem nicht verzichten, denn ihr Ehemann ist von Beruf Geiger.

Ihre ersten Berührungspunkte mit zeitgenössischer Musik fand Zietzschmann einst bei den bekannten Donaueschinger Musiktagen. Um 1980 herum entdeckte die damalige Schülerin ihre Leidenschaft für die jüngere, oftmals experimentelle Musik und war seither angefixt.

Wenn also heute verkündet wird, dass Zietzschmann in die deutsche Hauptstadt ziehen wird, um dort weiterhin für gute Musik zu sorgen, dann wären wohl die Wenigsten darüber überrascht.