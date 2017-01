Villingen-Schwenningen Von Florenz nach Rom

Es war auch die große Inspiration für Jahrhunderte große Künstler und Denker: Leonardo da Vinci, Michelangelo, Dante oder Botticelli – die Meister ihrer Epoche. Auf ihren Spuren führt der Pilgerweg von Florenz über Assisi nach Rom. 567 Kilometer einzigartige Natur im grünen Herzen Italiens. Während die Städte der Toskana, Umbriens und Latiums die Besucher einladen, Kunst und Kultur hautnah zu erleben, locken die beschaulichen Dörfer am Land mit ihrer pittoresken Schönheit.

Der Weg führt viele Jahrhunderte in die Vergangenheit, wo sich Kunstwerke wie Meilensteine reihen. Der Innsbrucker Martin Engelmann arbeitete über drei Jahre an seiner neuen Reportage und hat sich mehrmals auf den Weg begeben. Nicht alsklassischer Pilger und nicht auf der Suche nach Gott. Ihn treibt die Lust zuwandern und sich von Natur und Kultur hinreißen zu lassen. Neben atemberaubenden Landschaftsaufnahmen beeindruckt Martin Engelmann durch Fotos von Menschen als Ausdruck unvergesslicher Begegnungen und besonderer Momente. Erzeigt Multimediaereignisse in HDTV-Kinoqualität auf die Großbildleinwand, in dem brillante Fotografien mit Filmpassagen von beeindruckender Leuchtkraft und Brillanz verschmelzen.

Martin Engelmann ist ausgebildeter Fotograf. Seine Fotos erscheinen in namhaften Magazinen. Bei jährlich 100 Auftritten begeistert er die Besucher mit seinen Live-Reportagen und zählt heute zu den erfolgreichsten Reisefotografen und Vortragsreferenten im deutschsprachigenRaum.

