Villingen-Schwenningen Von der Wucht der Behauptung

Am Freitag, 24. November, 20 Uhr, eröffnet Uthoff mit seinem Programm "Gegendarstellung" die neue Kabarett-Reihe im Theater am Ring in Villingen. Max Uthoff, Träger des Breiten Kreuzes und des "Ordens pour la vérité", erzählt in seinem dritten Soloprogramm seine Sicht der Dinge: von der Wucht der Behauptung, mörderischen Geschäften, Drehzahlmessern, teuflischen Kreisläufen und davon, dass Menschen, die in Schubladen denken, sich schon mal halb aufgeräumt fühlen. Nicht ganz unwahrscheinlich, dass an diesem Abend Teilnehmer der deutschen Politik Erwähnung finden. Wie immer gilt dabei: die Sprache ist die Waffe des Pazifisten.

Max Uthoffs Vater gründete 1965 das Münchner Rationaltheater. Dadurch kam Uthoff früh mit der Kleinkunst in Kontakt. In seiner Kindheit und Jugend sammelte er Erfahrungen hinter der Bühne, erlangte ein Gespür für das richtige Timing und den Aufbau des Programms, bevor er mit 17 Jahren seine erste Nummer vortrug.

Karten gibt es im Vorverkauf unter anderem beim Tourist-Info & Ticket-Service in Villingen (Franziskaner Kulturzentrum) und Schwenningen (Bahnhof), außerdem an allen Vorverkaufsstellen von Kulturticket Schwarzwald-Baar-Heuberg, unter 07721/82 25 25 und unter www.tickets.vibus.de.