Villingen-Schwenningen Vom Froschkonzert bis zu flinken Schwänen

Wer bisher noch wenig über die tänzerischen Fähigkeiten der Gastgeber wusste, konnte sich im Schlussdrittel des Balls eines Besseren belehren lassen. Einen Zunftmeister und sein Gefolge in Hochform erlebten die Narren beim Auftritt der "Flinken Schwäne", in welchem sich die Narrenräte als brillante Ballerinen entpuppten. "Küss die Hand" hieß es beim Damenballett, das zum Froschkonzert in synchronen Tanzschritten begeisterte.

Längst war die Stimmung an der Spitze angelangt. Das Publikum schunkelte, klatschte, tanzte und feierte. Das Programmende rückte unaufhaltsam näher. Noch einmal bewiesen sich die Männer in ungewohnter Rolle als forsches Putzteam. Danach leitete das Finale auf ein berauschendes Fest über, das noch bis in die Morgenstunden dauerte.