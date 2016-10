Villingen-Schwenningen Villingen taucht in ein wunderschönes Licht ein

Villingen-Schwenningen. Märchenhaft", "verzaubernd", "geheimnisvoll", "einfach wunderschön anzuschauen" – ihre Emotionen formulierten die Innenstadtbesucher gestern Abend auf mannigfaltige Weise. Villingen war wieder einmal in Lichter getaucht, die staunen ließen und die lange Einkaufsnacht zu einem besonderen Erlebnis machten. Die Augen der Passanten leuchteten mit den professionellen Lichtinstallationen einmal mehr um die Wette. Die Sparte Handel & Gewerbe Villingen des Gewerbeverbandes Oberzentrum (GVO) hat mit seiner fünften Lichternacht wieder einmal gezeigt, was die Händlerschaft, darunter 40 "Lichtpaten", gemeinsam zu leisten imstande ist. Die Bevölkerung dankte es mit regem Besuch, der wiederum mit trockenem Wetter und mäßiger Kälte belohnt wurde. Die verführerische Atmosphäre in den vier Hauptstraßen fand an den Stadttoren ihr jeweils fulminantes Ende. Die drei Tore waren nämlich ganz in die Farben der Zifferblätter ihrer Uhren getaucht und weithin sichtbar. Mit zahlreichen Kerzen auf ihren Fenstersimsen trugen die Bewohner der Innenstadt zum Lichtmeer bei und auch die Straßenleuchten hatten ein buntes "Kleid" erhalten und schickten nicht einfach nur weißes Licht in den Himmel.