Villingen-Schwenningen Viel Neues beim Adventsbasar

VS-Villingen (bn). In acht ­Wochen ist Weihnachten. Nicht erst seit die Lebkuchen wieder in den Regalen liegen bereiten Wolfgang Bliestle und Sabine Samhammer vom Planungsbüro Bliestle in der Villinger Marie-Curie-Straße ihren vierten Adventsbasar am 18. und 19. November vor.