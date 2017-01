Villingen-Schwenningen Viel Leidenschaft

Tief in den Gewölben der Pariser Oper lebt ein Mann mit einer Maske. Es ist ein unbekanntes Scheusal, Johan Samuelson, mit einem entstellten Gesicht, das seit Jahren in den Aufführungen des Hauses mitmischt. Das Phantom verliebt sich in das junge Gesangstalent Christine (Anja Hofmann). Er fördert heimlich ihr Talent mit Unterricht. Aufgrund ihres veränderten Verhaltens führt dies zu Konflikten ihres Anbeters Raoul (Karol Bettley). Das Phantom unterstützt die junge Sängerin mit Drohungen, Intrigen und Mord. Bald wird das Opernhaus zum Irrenhaus.

Die Darsteller, das Personal und die Zuschauer werden mit allerhand Spuk terrorisiert. Durch die Liebe zur Musik und die Liebe zu Christine zeigt das Monster seine menschliche Seite. Wirkungsvoll inszeniert kracht während einer Vorstellung ein Kronleuchter von der Decke. Im allgemeinen Chaos entführt das Phantom Christine in sein düsteres Reich. Er sieht eifersüchtig die Sängerin als sein Besitz und sein musikalisch vollendetes Kunstwerk an. Raoul sucht Christine, sie wird errettet, und das Phantom stirbt. Christine, Raoul und das Opernhaus sind erlöst.

Das geheimnisvolle, mythische, das gewalttätige und die Art der kriminalistischen Aufarbeitung, die Aufklärung bleiben in der modernisierten Version des Komponisten Arndt Weber und des Librettisten Paul Wilhelm erhalten. Klassische Arien aus Bizets Oper "die Perlenfischerin" wurden ebenso klangvoll dargebracht wie das unbeschwert klingende Wiegenlied von Christine "Schlafe ein mein Kind".