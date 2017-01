Villingen-Schwenningen Vernetzung notwendiger denn je

VS-Villingen. Kendrion in Villingen befindet sich mittendrin in diesem Entwicklungssprozess. "Industrie 4.0 muss kaufmännisch durchdacht und sinnvoll vernetzt sein", sagt Bernd Gundelsweiler, Geschäftsführer der Kendrion GmbH in Villingen, und: "Jeder muss es für sich selbst übersetzen." Ziel bei Kendrion ist es, die Produktivität und die Qualität zu steigern. In der Entwicklung, die bei den Villingern unter dem Schlagwort Industrie 4.0 stattfindet, werden viele Daten erhoben, doch im Gespräch mit dem Geschäftsführer wird klar: Bei Kendrion werden Daten nicht erfasst, nur weil man sie erfassen kann. Sie werden gefiltert, ausgewertet und verarbeitet, denn nicht alles was erfasst wird oder werden kann ist zielführend.

Es gäbe Angebote von Beratungsfirmen, die Industrie 4.0 Kits für wenige tausend Euro anbieten und dabei erhebliche Produktivitätssteigerungen versprechen. "Eigentlich müsste da jeder Firmenchef zugreifen", so Bernd Gundelsweiler, "aber das ist unrealistisch." Alles was unter dem Schlagwort läuft, trägt dazu bei, die Produktivität zu steigern und die Qualität zu verbessern, jedoch im normalen Rahmen. Hinzu kommt, dass mit den jetzigen Maßnahmen die Grundsteine für die Unternehmensentwicklung in den nächsten Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten gelegt wird, das wird um so klarer, wenn der Kendrion Geschäftsführer über Industrie 4.0 in seinem Unternehmen erzählt. Zu Beginn bestand eine Verunsicherung zu dem Thema Industrie 4.0 und es musste ein Startpunkt gefunden werden.

Prozesse optimiert