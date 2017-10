Villingen-Schwenningen Vereine äußern ihre Wünsche zum Weigheimer Dorffest

Andreas Uhl von der Narrenzunft berichtete von einem Dorffest, das im Vergleich zur vorletzten Ausgabe mit einem ähnlich erfreulichen Ergebnis abschloss. In der allgemeinen Euphorie erinnerte Fabian Jahn (FC Weigheim) an den Aufwand, den die Vereine in den Monaten vor dem Fest zu betreiben hatten und erinnerte daran, vor dem nächsten Dorffest über die Erhebung von Eintrittsgeldern für das Rockevent am Samstagabend zu diskutieren.

Jochen Schieler (Musikverein Weigheim) schlug vor, einen Teil des Geldes für den Kauf zweier dringend benötigten Kühlschranktheken für Torten und Kuchen und Bierbankgarnituren zu verwenden. Mit seinen Vorschlägen entfachte er unbeabsichtigt eine Diskussion über die fehlenden Lagermöglichkeiten in der Festhalle. Einen Ausweg aus dieser Misere sah Bernd Hugger (Turngemeinde) in einem kleinen Anbau an die Halle. "Bevor es dazu kommt, empfehle ich allen Vereinen, welche die Turnhalle nutzen, das Lager aufzuräumen und das Lager für die Möblierung als solche zu nutzen."

Ortsvorsteherin Ursula Mosbacher empfahl insbesondere der Turngemeinde, ihren Bestand zu durchforsten und nach neuen Lagermöglichkeiten selten benötigter Turngeräte Ausschau zu halten.