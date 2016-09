Villingen-Schwenningen Verein hilft zahlreichen Kindern

"Wir sind der Ansicht, dass es eine gute Sache ist, wie Sie sich ehrenamtlich um Kinder kümmern und Ihnen Nachhilfeunterricht geben", begründete Biermann seine Spende. Der Verein existiert seit neun Jahren und richtet einmal im Jahr einen Ball im Münsterzentrum aus. Er sei vom Jugendball, der früher jeden Sonntag in der Alten Tonhalle stattfand, beeinflusst worden, seinen Verein zu gründen, so Biermann.

Ein- bis zweimal in der Woche geben sieben Lehrer seit Dezember 2010 kostenlosen Unterricht in Deutsch, Englisch und Mathematik, erklärte Brigitte Weissweiler vom Verein Bildung Benachteiligter. Zurzeit habe man Schüler aus Moldawien, Syrien und Lettland, aber auch deutsche Kinder von alleinerziehenden Eltern als Schüler, fuhr sie fort. Unterrichtet wird im ehemaligen Mesner-Haus der Johanneskirche in der Gerberstraße, so Brigitte Weissweiler. Die Spende werde verwendet, um Lehrbücher zu kaufen, Versicherungen zu zahlen, auch die Nutzung des Mesner-Hauses sei nicht ganz kostenlos. "Wir Lehrer nehmen kein Geld", betont sie.

Am Samstag, 15. Oktober, werde wieder der jährliche Jugendball im Münsterzentrum in Villingen veranstaltet, der Eintritt koste fünf Euro, erklärt Biermann.