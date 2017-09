Villingen-Schwenningen Urig, grotesk und lustig

Um das zu klären, nimmt die aufstrebende Newcomerin ihre Zuschauer am Samstag, 4. November, 20 Uhr, im Theater am Turm in Villingen auf eine rasante Reise mit, während der man gemeinsam die Untiefen des Lebens und die Stürme des Schicksals durchfährt.

Limmerin hat viel erlebt und eben das präsentiert sie in charmanter Ratschkathlmanier sowie in schreiend komischen Figuren, die jeder kennt, jedoch so noch nie gesehen hat. Da marschieren zum Beispiel die 80-jährige Adoptivgroßmutter Zilli auf, die mit ihrer Mistgabel einen Guerillakrieg gegen jeden außer die Queen anzettelt, sowie die neu durchgestylte Land- und Forstbevölkerung, dicht gefolgt von der urbanen Halbtags-Hippster-Hippie-Veganerin Hannah, die sich mit viel Bewusstsein für alles sozial ins bewusstlose Aus schießt. Und freilich fehlen auch die Liebesdramen nicht, welche einem sofort ein lautes "Aus is’!" entlocken – müssten. Denn im Scheitern ist auch die Niederbayerin ein Meister.

Ob man trotz alledem am Ende im sicheren Hafen „Heimat“ einläuft? Das stellt sich erst heraus, wenn es auch am Ende der Show heißt: "Aus is’!".