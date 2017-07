Villingen-Schwenningen Unterstützung für Kreistierheim

Groß war die Freude bei Nadine Vögel und Caroline Adam, als ihnen die Familie Keller mit ihrem Team den Spenden-Scheck überreichten. Gegen einen freiwilligen Betrag hatten die Kunden zum Jubiläumsfest am Glücksrad drehen dürfen und konnten Sachpreise oder Gutscheine gewinnen. Sowohl die Aktionstage als auch das Glücksrad seien gut angekommen, freute sich Inhaber Norbert Keller gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen des Kreistierheims. Das Crowdfunding sei eine tolle Sache, stellte Nadine Vögel fest. So hofft sie auf weitere Spenden, die sich durch die Unterstützung der Volksbank verdoppeln. Über das Projekt, den Neubau und die Quarantänestation informiert das Team beim Tag der offenen Tür am Samstag, 22. Juli, von 11 bis 19 Uhr im Kreistierheim im Brigachweg 15 in Donaueschingen.